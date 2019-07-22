РИАМО - 22 июл. Сотрудники столичной Госавтоинспекции изъяли более 300 граммов наркотика метадона у 53-летней женщины, передвигавшейся на автомобиле BMW по МКАД, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Инспекторы ДПС остановили иномарку на 55-м километре трассы. В машине находились водитель и двое пассажиров. При проверке документов инспектор обратил внимание, что пассажирка сильно нервничала и на вопросы отвечала неохотно.

«При личном досмотре у нее было обнаружено и изъято два свертка с веществом светлого цвета. Установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – метадоном, общей массой около 350 граммов», – говорится в сообщении.

В отношении приезжей из ближнего зарубежья возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Женщину поместили под стражу.