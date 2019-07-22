РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июл. С фасада лазарета для раненых воинов в усадьбе Ильинское в Красногорске сняли сайдинг, территорию усадьбы очистили от мусора, сообщается в официальной группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Активные и неравнодушные жители вместе с замглавы округа Анатолием Миначенковым, руководителями МБУ «КГС» и МУП «РСП» Андреем Журиным и Георгием Габескирия освободили уникальный памятник от обшивки сайдингом, вынесли мусор, очистили участок для того, чтобы его смогли обследовать реставраторы и инженеры», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пока здание официально не признано объектом культурного наследия.

«Планируется восстановить исторический облик здания и разместить в нем музей милосердия и Красного креста, а также добиваться присвоения (зданию – ред.) охранного статуса», – добавляется в материале.

Здание лазарета является частью усадьбы Ильинское. С середины 19 века имение принадлежало императорской семье. Много времени в усадьбе проводила великая княгиня Елизавета Федоровна – жена Сергея Александровича, сына Александра II и императрицы Марии Александровны. Именно она открыла в 1905 году в Ильинском лазарет для раненых воинов Русско-японской войны.