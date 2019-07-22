РИАМО - 22 июл. В подмосковном Одинцове 31 июля пройдет круглый стол по теме «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития» с участием представителей бизнес-сообщества, муниципальных образований и общественных организаций, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Мероприятие состоится 31 июля 2019 в 10:00 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, улица Маршала Жукова 28 (актовый зал, 1 этаж)», – отмечается в сообщении.

В мероприятии примут участие Московское областное отделение «Опора России», Московский областной союз промышленников и предпринимателей, управление Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью и другие ведомства.

Для формирования повестки заседания, основных тезисов и направлений конструктивного диалога, а также в целях доступа на заседание, представителям бизнес-сообщества необходимо до 30 июля на адрес электронной почты направить свои вопросы для обсуждения в рамках планируемого мероприятия, а также ФИО, ИНН и наименование организации (при наличии), должность, контактный телефон и e-mail.

После успешной регистрации с указанного адреса почты будет направлено соответствующее подтверждение.