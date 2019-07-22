РИАМО - 22 июл. Спустя месяц после возобновления работы на Сергиево-Посадском хлебокомбинате вышли на прежние объемы производства, сейчас ежедневно выпускают около 8 тонн продукции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Сергиево-Посадский хлебокомбинат в связи с серьезными финансовыми проблемами собственника, холдинговой компании «Настюша», приостановил свою работу в начале мая 2019 года. За долги были отключены газ и электричество. Общая задолженность по заработной плате составляла около 14 миллионов рублей.

«Самое главное, что рабочим выплачиваем зарплату, оплачены энергоносители, благодаря чему завод был запущен. В настоящий момент мы достигли объемов производства, которые были до остановки предприятия. До конца года мы выполним все свои обязательства перед людьми. Мы полностью восстановились и теперь планируем только развиваться», – сказал директор предприятия Михаил Ляпушкин.

Сейчас комбинат производит порядка 8 тонн продукции в день. В ближайшее время планируется увеличить объемы производства за счет открытия новых розничных точек продаж. Для этого хлебокомбинат уже приобрел две передвижные палатки, которые хотят установить около центрального офиса МФЦ в Сергиевом Посаде и у дома быта на вокзале.

«На следующей неделе хлебный отдел с продукцией компании появится и в «Экогастрономе», там можно будет приобрести не только выпечку, но и кондитерские изделия. Ведутся переговоры по реализации сергиево-посадского хлеба через крупные торговые сети», – добавляется в сообщении.

Как рассказал побывавший на комбинате первый заместитель главы администрации городского округа Сергей Тостановский, в перспективе только по Сергиеву Посаду будет открыто 12 хлебных точек. Администрация поддерживает инициативу завода и помогает согласовывать места для розничной продажи, утвердить схему их размещения в региональном министерстве потребительского рынка и услуг и совете депутатов муниципалитета.

«Конечно, хлебокомбинат идет на некоторые издержки с открытием торговых точек и перешел на ночную смену работы для того, чтобы утром горячий хлеб был на столах у наших жителей, но в целом это поможет оздоровить ситуацию на предприятии», – уверен Тостановский.