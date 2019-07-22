РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД выявили пятерых пьяных водителей на дорогах округа за прошедшие выходные, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшие выходные (20 и 21 июля, – ред.) сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» были выявлены пять водителей, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения, из них один управлял транспортным средством в опьянении, а четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования», – говорится в сообщении.

Нарушителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.