РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 июл. Жителям подмосковной Балашихи разъяснили порядок формирования платы за вывоз мусора по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации муниципалитета.

20 июля в многофункциональном центре городского округа Балашиха состоялся День разъяснений тарифов на обращение с ТКО.

«Представители министерства ЖКХ Московской области, администрации округа, МособлЕИРЦ «Мосэнергосбыт», регоператора «Хартия», госжилинспекции Московской области, Госадмтехнадзора рассказали о порядке формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия жители задавали вопросы, касающиеся сбора, вывоза и утилизации отходов.

С 2019 года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.

Правительством Московской области утверждены новые предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. С этого года в единых платежных документах появилась отдельная коммунальная строка «Обращение с ТКО».