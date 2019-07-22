РИАМО – 22 июл. По утверждению Россельхознадзора, ужесточение правил провоза растительной продукции в ручной клади никак не скажется на российских пассажирах, так как эти нормы функционируют уже несколько лет, сообщает РИА Новости.

На портале правовой информации сообщалось, что с 19 августа перевозка фруктов, овощей и цветов будет сопровождаться более строгими условиями. Согласно им, при себе разрешат иметь только пять килограммов плодов или не больше трех штук букетов. Грузы большего объема нужно будет перевозить с фитосанитарными сертификатами, в противном случае груз ждет уничтожение или возврат обратно.

«Эти правила действуют еще с июля 2017 года в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии», — отметила секретарь Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано.

Эти условия не расходятся с требованиями, которые уже на протяжении нескольких лет действуют на территории страны. Следовательно, на комфорте россиян при перевозках эти условия никак не отразятся.

Мелано заключила, что новое постановление правительства приводит в равновесие нормативно-правовую базу.