РИАМО - 22 июл. АО «Мособлэнерго» за шесть месяцев 2019 года завершило строительство и реконструкцию 132,8 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, 140 подстанций различного типа на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Объем ввода дополнительной трансформаторной мощности в первом полугодии составил 74,2 МВА.

«Реконструкция и строительство объектов проводились в соответствии с инвестиционной программой АО «Мособлэнерго», а также в рамках выполнения обязательств компании по договорам технологического присоединения к электрическим сетям», — говорится в сообщении.

Самый большой объем работ по строительству и реконструкции воздушных и кабельных линий электропередачи выполнен в Коломенском филиале АО «Мособлэнерго» (28,8 километра), а также в Павлово-Посадском филиале (20,3 километра) и в Одинцовском филиале (18,3 километра).

По количеству построенных и реконструированных подстанций по итогам полугодия лидирует Одинцовский филиал, где введено 27 новых подстанций, Сергиево-Посадский филиал – 21 - и Коломенский филиал – 20.

Работы по строительству и реконструкции выполнялись в филиалах «Мособлэнерго» на территории 59 муниципалитетов. Всего предстоит построить еще более 186 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, ввести свыше 93 МВА дополнительной трансформаторной мощности.