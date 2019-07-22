РИАМО – 22 июл. АО «Воскресенские минеральные удобрения» продолжает работу над профориентационным проектом «Я бы в химики пошел», сейчас готовится его новая серия, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Проект представляет собой серию телеочерков о рабочих профессиях, востребованных на производственных площадках химкомбината. Он ориентирован на старшеклассников и студентов средних учебных заведений. В фильмах наглядно отражены трудовые будни химкомбината: условия труда, занятия сотрудников, рассказывается о правилах промышленной безопасности.

«Новая серия посвящена профессии электромонтера по обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения, сотрудники которого занимаются техническим обслуживанием электрооборудования и электрических приборов в процессе их эксплуатации», — говорится в сообщении.

Автор телеочерка Александра Катаева примерила на себя роль электромонтера и под руководством инструктора-консультанта отработала смену в цехе электроснабжения: от обходов и осмотра подстанций и электрооборудования, кабельных и воздушных линий электропередач до осуществления контроля за состоянием электрозащитных средств и противопожарного инвентаря в закрепленных за сменой подстанциях. Видеоряд в фильме дополнен инфографикой и справочной информацией, что помогает максимально полно раскрыть суть профессии.

Цикл фильмов «Я бы в химики пошел» является продолжением проекта «Наши люди», рассказывающего о тружениках предприятия, их профессиональной деятельности, личной и общественной жизни. Он также направлен на повышение престижа рабочих профессий, воспитание уважительного отношения к труду человека.

«В рамках проекта мы говорим с молодежью на понятном ей языке и максимально подробно рассказываем о специфике рабочих профессий, востребованных на производственных площадках химкомбината. Уверена, что новая серия проекта будет не менее увлекательной, чем предыдущие, и поможет молодежи при выборе профессии», — отметила заместитель генерального директора по персоналу Юлия Смирнова.

Она добавила, что предприятия муниципалитета максимально заинтересованы в подготовке кадров на местах и такие медийные проекты раскрывают практическую составляющую профориентационной работы.