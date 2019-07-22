РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе устранили свыше 270 ям во дворах, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Во дворах за неделю заделали 273 ямы из 406, это составляет 67% от общего количества», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за неделю опилили 19 и вырубили 9 деревьев. Также выкорчевали 15 пней. Кроме того, покосили свыше 44 тысяч квадратных метров газона.

«Также из дворов убираем автомобильные покрышки. Они относятся к четвертому классу опасности отходов, и для благоустройства их применять не рекомендуют», – заключил Ружицкий.