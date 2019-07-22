РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. Сотрудники ГИБДД на автодороге М-2 «Крым» обнаружили 10-летнюю девочку на велосипеде, которая ушла из дома в Подольске и отправилась в Брянск, ребенка доставили родителям, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Во время патрулирования на 40-м километре автодороги М-2 «Крым» автоинспекторы 8 батальона 2 полка ДПС (южный) ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области заметили девочку, которая двигалась на велосипеде по обочине дороги в сторону Москвы.

«Остановившись, полицейские выяснили, что ей 10 лет, она проживает в Подольске и едет к бабушке в Брянск. Автоинспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть подразделения полиции и угостили девочку чаем в патрульном автомобиле. В это же время мама девочки обратилась в полицию с сообщением о пропаже ребенка. Уже через 15 минут девочка была передана родителям», – говорится в сообщении.