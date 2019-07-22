РИАМО – 22 июл. В московских поликлиниках с 22 по 26 июля бесплатно проведут лекции о правильном питании и расскажут о секретах ухода за новорожденными, так, родителям продемонстрируют приемы закаливания малышей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Каждый месяц в московских поликлиниках проходят десятки акций, посвященных профилактике заболеваний и их ранней диагностике. В их числе школы для пациентов, дни здоровья, лекции и занятия для будущих мам и молодых родителей. У посетителей таких мероприятий есть возможность проконсультироваться у специалистов, научиться оказывать первую медицинскую помощь, узнать, как ухаживать за ребенком или лежачим больным», – говорится в сообщении.

В филиале №4 городской поликлиники №134 в Ясеневе (Новоясеневский проспект, дом 30, корпус 2) 22 июля пройдет занятие, посвященное профилактике мозгового инсульта. Его проведет заведующая отделением медицинской профилактики Мария Храпунова. Она расскажет о факторах риска заболевания, возможности снижения вероятности его появления и порядке действий в случае острого нарушения мозгового кровообращения. Занятие начнется в 14:00 в кабинете №624.

А 23 июля в филиале №1 городской поликлиники №6 (1-я Квесисская улица, дом 8) состоится лекция «Медико-социальная экспертиза, порядок направления, показания». Ее прочитает врач-методист Ольга Рассказова. Слушатели смогут узнать, какие основания необходимы для проведения экспертизы и какие для нее требуются документы. Лекция начнется в 12:00

Кроме того, 23 июля пройдет занятие «Питание кормящей матери» в школе молодых родителей в филиале №1 детской поликлиники №48 (улица Федора Полетаева, дом 22, строение 1). Участников будут ждать в 12:00 в кабинете №102.

Занятия школы молодых родителей пройдут и 24 июля – на них смогут побывать посетители всех филиалов детской городской поликлиники №61. На лекции «Рожденный бегать» расскажут, как сохранить здоровье ребенка в возрасте 10–12 месяцев, а также дадут советы о правильном питании.

Занятие пройдет в 12:00: в детской городской поликлинике №61 (2-й Южнопортовый проезд, дом 25, корпус 1, в кабинете №314; в филиале №1 детской городской поликлиники №61 (улица Полбина, дом 50), в кабинете №212; в филиале №2 детской городской поликлиники №61 (улица Крутицкий Вал, дом 3), в кабинете №20; в филиале №3 детской городской поликлиники №61 (улица 2-я Синичкина, дом 6, телефон), в кабинете №102.

В четверг, 25 июля, в центре здоровья городской поликлиники №23 (улица Авиаконструктора Миля, дом 6, корпус 1) врач-терапевт Елена Щербакова прочитает лекцию о правильном питании. Она расскажет, как составить сбалансированный рацион и ответит на вопросы слушателей. Занятие начнется в 18:00 в кабинете №216.

В филиале №1 детской городской поликлиники №110 (улица Хачатуряна, дом 3) 25 июля объяснят, как правильно ухаживать за новорожденным ребенком в домашних условиях. Врачи расскажут, как помочь физическому и интеллектуальному развитию малыша в первые месяцы жизни, продемонстрируют приемы массажа и методы закаливания. Начало в 11:00.

Помимо этого, 26 июля в школе здоровья в филиале №1 городской поликлиники №36 (Новочеркасский бульвар, дом 48) состоится встреча, посвященная профилактике заболеваний костно-мышечной системы. Ее проведет врач-терапевт отделения медицинской профилактики Наталья Терехова. Начало в 12:00.

Посетители детской городской поликлиники №58 (улица Твардовского, дом 5, корпус 4) 26 июля смогут узнать о профилактике бронхиальной астмы у детей. Лекцию прочитает заведующая центром здоровья Екатерина Рогачева. Начало в 10:00.