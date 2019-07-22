РИАМО – 22 июл. В подмосковных Котельниках проводят проверку по факту наезда автомобиля на 17-летнего подростка, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

21 июля в 11:45 водитель Opel Astra в районе дома №28 по Дзержинскому шоссе в Котельниках наехал на 17-летнего подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в детский травмпункт городского округа Люберцы, где ему была оказана помощь. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», – говорится в сообщении.