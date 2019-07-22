РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 июл. В подмосковных Люберцах около месяца назад пропал гражданин Республики Беларусь Александр Курелович, его разыскивают родственники, сообщил «РИАМО в Люберцах» сын пропавшего.

Мужчина длительное время находился на заработках в горокруге Люберцы. В последний раз с ним связывались около месяца назад.

«Мой отец работал долгое время в разных рабочих домах поселка Малаховка. Последний раз он выходил на связь около месяца назад», – сказал сын.

Куреловичу 51 год, у него серо-голубые глаза, есть борода. Мужчина среднего телосложения.

Сын пропавшего попросил сообщать всю известную информацию о его местонахождении по номеру телефона: +375(33)344-32-84.