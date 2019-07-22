РИАМО - 22 июл. В 2019 году страховой дом «ВСК» в рамках программы «ВСК Привилегия» стал партнером программы лояльности Novikov Group и предоставляет участникам программы особые условия на страховое обслуживание, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«Владельцы карт лояльности могут воспользоваться скидкой 20% при оформлении полиса каско, а любителей путешествовать на автомобиле ждет приятный подарок - международное каско», - говорится в сообщении.

Кроме этого, все участники программы лояльности Novikov Group автоматически становятся членами закрытого клуба «ВСК Привилегия» и получают персональное страховое обслуживание Private Insurance.