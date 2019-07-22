РИАМО - 22 июл. Грибы в Подмосковье лучше собирать вдали от крупных трасс и производств, но даже если грибы собраны в опасных зонах, большую часть загрязняющих веществ можно удалить в ходе отваривания, сообщил РИАМО кандидат биологических наук, миколог, председатель союза грибников России Михаил Вишневский.

«Собирать надо в 150 метрах от крупных трасс и на достаточном удалении от крупных производств – это около 500 метров. Отдельный фактор – это МКАД. От него желательно держаться километра за четыре. Плюс надо учитывать сезонную розу ветров, потому что смог, который стоит над Москвой, может вытягиваться до 80-километров. В том направлении, куда он постоянно смотрит, там лучше грибы не собирать», - сказал Вишневский.

Он добавил, что даже если грибы собраны в опасных зонах, то большую часть загрязняющих элементов из них можно удалить путем простого отваривания. Для того, чтобы правильно отварить грибы, их необходимо разрезать пополам и кинуть на 10 минут в кипящую воду.

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