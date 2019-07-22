РИАМО - 22 июл. Во время домашней посиделки с распитием спиртного в московском районе Хорошево-Мневники мужчина на фоне ссоры нанес смертельные ранения своему гостю в область головы и тела, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

В воскресенье в 00:58 сотрудники скорой помощи сообщили в полицию о том, что в квартире по адресу: Карамышевская набережная, дом №66 обнаружен труп человека с повреждениями головы и тела. По словам специалистов, к тому моменту он уже был час, как мертв. Тело 57-летнего безработного мужчины отправили в морг №5.

«Данными сотрудниками в квартире по месту жительства по адресу: город Москва, Карамышевская набережная, дом №66, задержан хозяин квартиры – 1965 года рождения, неработающий», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что во время пьяной посиделки подозреваемый из-за вспыхнувшей неприязни много раз ударил знакомого руками, ногами и тяжелым предметом по голове и телу.

В отношении убившего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

В свою очередь сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице подтвердил факт задержания подозреваемого, не уточнив подробностей.