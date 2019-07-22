РИАМО – 22 июл. Физкультурно-оздоровительный комплекс, который построят на западе столицы, будет меньше, чем планировалось изначально, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Накануне градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории на Мичуринском проспекте, рядом с домом 13, для строительства ФОКа, а также с выставлением участка на торги. Комиссию возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

«На этом участке, помимо строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, также разрешено возведение гаражей, организация парковочных мест. Изменения в ПЗЗ внесены по результатам публичных слушаний», – заявила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она уточнила, что граждане, учитывая близость жилой застройки, попросили уменьшить площадь запланированного объекта с 14,6 тысячи квадратных метров до 10,22 тысячи квадратных метров. Высоту также уменьшат с 25 до 15 метров.