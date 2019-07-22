РИАМО - 22 июл. Автобусы «Мострансавто» 20 июля в Коломне работали в режиме шаттлов, ими воспользовались 3 тысячи участников велофестиваля «Summer Velo Cup 2019», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В транспортном обслуживании были задействованы четыре автобуса большого класса марки ЛиАЗ-5292 из Коломенского филиала предприятия», – отмечается в сообщении.

Автобусы курсировали в режиме шаттла от железнодорожной станции «Коломна» до конькобежного центра с 07:20 утра.

«Автобусы предприятия проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния. К управлению транспортными средствами привлекаются только опытные водители. С водительским составом проводятся дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения», – подчеркивается в сообщении.

Велофестиваль «Summer Velo Cup 2019» проводился в Коломне впервые. Это масштабный семейный праздник, в рамках которого были организованы заезды на 30, 50 и 90 километров, а также развлекательная программа с концертом и мастер-классами.