РИАМО – 22 июл. В индустриальном парке «Индиго» в новой Москве строят примерно 10 производственных и логистических объектов, на территории парка уже разместили свои производственные, офисные и складские объекты более 50 резидентов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«В индустриальном парке «Индиго» (поселение Сосенское, ТиНАО) сейчас одновременно возводится около 10 производственных и логистических объектов. Их общая площадь превышает 50 тысяч квадратных метров», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он также рассказал, что площадь индустриального парка «Индиго» составляет 80,6 гектара. Здесь уже разместили свои производственные, офисные и складские объекты более 50 резидентов.

«Сейчас акцент инвесторы делают на логистику. Однако мы видим и стремление к созданию небольших современных производств», – дополнил Жидкин.

По его мнению, уже в ближайшей перспективе количество рабочих мест, созданных в «Индиго», может достичь 10 тысяч. Жидкин уверен, что, когда индустриальный парк заработает в полную силу, он будет приносить бюджету Москву около 1 миллиарда рублей в год в качестве налоговых поступлений.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Строительный комплекс уделяет приоритетное внимание созданию на новых территориях столицы рабочих мест.

«Более 100 тысяч с момента присоединения уже создано, их количество растет буквально каждый месяц. В текущем году мы планируем ввести в эксплуатацию в ТиНАО более 600 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, большинство из которой, как раз, и предназначено для создания рабочих мест», – подчеркнул Жидкин.