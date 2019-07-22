РИАМО – 22 июл. Ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Октября в подмосковном Реутове завершат к сентябрю текущего года, сообщил в понедельник исполнительный секретарь местного отделения партии (МОП) «Единая Россия» Дмитрий Легчилов.

«Ремонт комплекса будет произведен в кратчайшие сроки, и уже в сентябре 2019 года обновленный ФОК будет готов принять своих посетителей. В рамках партийного проекта «Детский спорт» были выделены средства на самые необходимые цели. В ходе партийной проверки нарушений в расходовании не было выявлено. Напротив, руководство ФОКа сумело оптимизировать расходы и перераспределить деньги для приобретения самого необходимого», – отметил Легчилов.

По данным Реутовского информагентства, финансирование ремонтных работ осуществляется администрацией городского округа Реутов и региональным правительством.

В начале июня руководитель фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Игорь Брынцалов и секретарь местного отделения партии, глава Реутова Станислав Каторов вручили директору ФОКа сертификат на 510 тысяч рублей для приобретения силовых тренажеров и обустройство кардиозоны.