РИАМО - 22 июл. В поселении Внуковское новой Москвы заработает производство блоков для жилых домов, здесь будут изготавливать материалы в том числе для жилья по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Здесь будут выпускать высокотехнологичные блоки для строительства домов, в том числе по программе реновации. Проектирование комплекса начнется в конце 2019 – начале 2020 года», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Комплекс планируется построить в 2021 году.

Жидкин напомнил, что в новой Москве есть уже более 60 предприятий пищевой, фармацевтической, радиоэлектронной, машиностроительной и других отраслей. Самым ярким проектом он назвал Троицкий инновационный кластер, который специализируется на новых материалах, лазерных и радиационных технологиях.

Кроме того, большую роль в укреплении производственного потенциала ТиНАО играют зарубежные инвесторы.

«Построен фармацевтический комплекс ООО «Сердикс», предприятие группы компаний Servier в России. Завод «Вика Мера» – дочернее общество немецкой компании WIKA, работающей в сфере производства средств измерения давления и температуры. К этой же категории можно отнести завод ООО «КСБ» по производству промышленных насосов и насосного оборудования – немецкого концерна KSB», – подчеркнул руководитель департамента.