РИАМО - 22 июл. В городском округе Лотошино у 31-летней женщины угнали автомобиль Toyota RAV4, преступник похитил машину с дачи, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Преступление было совершено в период с 00:01 до 14:00 21 июля в деревне Телешово. Сумма ущерба – 1,56 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что украденный автомобиль 2014 года выпуска. По данному факту возбуждено уголовное дело.