РИАМО – 22 июл. Спасатели вытащили из воды пьяного мужчину, инцидент произошел 21 июля на Химкинском водохранилище, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности Москвы.

«В 21:50 (21 июля – ред.) на пульт старшего дежурного смены поисково-спасательной станции «Центральная» от оператора ЦУКС поступила информация о тонущем человеке на Химкинском водохранилище. По спасательной тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена в составе спасателей Сергея Дрожилина, Александра Терещука и Владимира Шамраева. По указанному адресу в районе улицы Свободы, дома 56, в 18 метрах от берега обнаружен молодой мужчина», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчине подали спасательный круг, однако человек не отреагировал на это.

«Тогда спасатели нырнули в воду и вплавь добрались до тонущего, подхватили и подняли на борт катера. Пострадавшему, находящемуся в состоянии алкогольного опьянении, оказали первую помощь», – дополнил представитель пресс-службы.

Медики осмотрели молодого человека, от дальнейшей госпитализации он отказался.