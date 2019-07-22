РИАМО - 22 июл. За первое полугодие текущего года промышленный рост в Подмосковье составил около 10%, властям важно вести системную работу, направленную на обеспечение устойчивости экономического роста, привлечение инвестиций и создание рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.

«За первое полугодие рост промышленности составил порядка 10%, наполнение бюджета идет согласно нашему плану. Это позволяет реализовывать все масштабные программы, которые необходимы для Подмосковья. Мы начинаем строительство сыродельческих заводов в агропарке «Сырная долина». Прошу активно сопровождать этот проект, чтобы не было срывов. Одно дело – заложить капсулу, другое дело – сдать уже готовый завод с рабочими местами и налоговыми отчислениями», – заявил Воробьев.

Церемония закладки памятных капсул в основание будущих сыродельческих производств прошла 17 июля во время рабочего визита губернатора в Дмитровский городской округ.

Резидентам «Сырной долины» предоставлены земельные участки площадью 1-3 гектара, полностью обеспеченные инженерной инфраструктурой. На территории агропарка начинают строительство своих предприятий компании «Экофарминг», «Куршавальская сыроварня», «Сыровар», а также французская Savencia Fromage & Dairy Russiа. Также здесь планируется построить молочную лабораторию, которая будет следить за качеством входящего сырья и готовой продукции.