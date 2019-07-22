РИАМО – 22 июл. Группа компаний «Шоколадница» хочет создать отдельную сеть формата grab & go, когда еду и напитки можно приобрести исключительно навынос, в настоящее время холдинг стоит перед дилеммой – искать ли под новые заведения отдельные площадки или для отводить для них корнеры в действующих кафе, в пилотном режиме проект запустят в столице уже к началу 2020 года, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Эксперты, с которыми общались сотрудники издания, говорят, что рынок продажи еды и кофе навынос в России насыщен и компания может столкнуться с трудностями при поиске хороших площадок.

«Шоколадница» работает над созданием новой концепции grab & go. Формат тестировался на базе некоторых заведений «Кофе Хауз», в том числе в виде корнеров. Новые заведения планируется запустить в пилотном режиме в Москве к началу 2020 года – заявили источники издания, знакомые с ситуацией.

Сотрудник пресс-службы «Шоколадницы» дополнили, что сейчас предстоит определиться, будут ли точки grab & go развиваться на отдельных площадках либо они будут интегрированы в действующие заведения сети.

О том, что «Шоколадница» будет развивать новые форматы, издание сообщало еще в феврале нынешнего года, говоря о назначении на руководящую должность экс-топ-менеджера «Связного» и «Вымпелкома» Сергея Румянцева, который ранее запускал сеть бюджетных кофеен One Bucks Coffee.

Тогда эксперты предполагали, что кроме формата grab & go «Шоколадница» займется развитием доставки из своих заведений.

На минувшей неделе в пресс-службе компании подтвердили и эти планы.

«На данном этапе они подбирают помещение под открытие как минимум одной фабрики-кухни. Кроме того, добавляет представитель компании, сейчас «Шоколадница» совместно с Delivery Club тестирует доставку кофе», – уточняется в статье.

Продажа напитков и еды навынос сейчас один из быстрорастущих сегментов на рынке общепита: по данным сервиса «2ГИС», по итогам прошлого года число таких заведений в России возросло более чем на 15%.

Несмотря на данное обстоятельство, исполнительный директор Restcon Андрей Петраков отнесся к новым планам «Шоколадницы» неоднозначно, полагая, что количество небольших точек, работающих навынос, достигло своего максимума.

С ним солидарна и представитель сети Prime Мария Лошкова.

«Но сейчас растет и потребление кофе, что дает возможности для маневра новым игрокам», – подчеркнула она.

Группа компаний «Шоколадница» принадлежит Александру Колобову (60%) и Acmero Capital Симана Поваренкина (40%). Холдинг также развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express. По оценке Knight Frank, в 2018 году выручка группы выросла на 13,33%, около 17 миллиардов рублей без НДС.