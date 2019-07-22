РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 июл. В подмосковных Люберцах с начала текущего года провели ремонт более 530 подъездов по программе губернатора Подмосковья, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Всего в Люберцах запланировано отремонтировать в 2019 году 592 подъезда. Ремонт выполнен в 536 (подъездах – ред.), что составляет 91% от общего числа», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что ремонт подъездов завершат 30 сентября.

Также глава городского округа отметил, что Люберцы готовятся к началу отопительного сезона.

«Сейчас 1150 домов имеют паспорта готовности, это 48% от общего числа. Из 30 водозаборных узлов подготовили 17», – заключил Ружицкий.