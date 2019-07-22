Русскоязычные пользователи Instagram неделю атакуют страничку американской поп-дивы Леди Гаги, в понедельник в «гага-чате» уже почти миллион комментариев. Сначала наши соотечественники негодовали, что певица увела актера Брэдли Купера у супермодели Ирины Шейк, но вскоре чат превратился в «болталку» обо всем на свете. Обозреватель РИАМО собрала комменты пользователей из Московского региона и узнала, что их волнует больше всего.

Женская солидарность и поиски мужа



Россиянки в «гага-чате» возмущались, как актер Брэдли Купер мог оставить красавицу Ирину Шейк ради Леди Гаги. Американской поп-диве припомнили все – и платье из мяса, и крупный нос. Одни придумывали план, как вернуть Купера, другие предлагали Гаге исполнить песню Ирины Аллегровой «Угонщица». Один из комментариев превратился в мем: «Вернули Крым, вернем и Купера!». Конечно, инстаграмщицы воспользовались случаем, чтобы рассказать про своих неверных мужей, а заодно найти вторую половину.

Sos_mi_vida.a: «У меня одна такая Гага мужа увела…теперь мы с дочерью в поисках настоящего мужчины! Если ты добрый, внимательный, заботливый, фразу «мама так не делает» не используешь, и разные Гаги тебя не интересуют – мы ждем тебя!»

Svetkreniz: «Ищу зятя! Чтоб не пил, не курил! Желательно с Рублевки!»

Emili_az: «Пользуясь случаем, ищу парня. Достойного, симпатичного, с чувством юмора и любящего. Москва».

Oxation: «Тут мужиков не раздают случайно? Нужно мне и подруге! P.S. Чужих не надо!»

Markkvlad: «Ищем 1-го взрослого, неженатого, обеспеченного, красивого мужчину для взрослой девушки 43-х лет, стройной, красивой, обеспеченной».

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Чат на миллион

Когда количество комментариев в «гага-чате» перевалило за полмиллиона, пользователи договорились добраться до миллиона. Люди устроили флешмоб, смысл которого – просто оставить хоть какой-нибудь комментарий. Люди из разных уголков страны сообщали соотечественникам, что проснулись, отмечают день рождения или лежат в больнице, женятся или разводятся. Многие комментарии напоминают дневниковые записи или дружеский междусобойчик.

Novikovapr: «Мы с девочками сидим в рестике «На Мосфильмовской». Если у вас есть крабовые палочки «Меридиан», то приезжайте к нам, мы пьем ром и играем в города…»

V_levtsun: @pench.uk «С днюхой Вовчик, фром зе боттом оф май харт…)»

Eremysia: «Саш, поправь одеяло. У меня ноги мерзнут. Давай уже спать».

Lerka_i_progulki: «Привет, Сашуля! Ты уже в ленте? Напоминаю еще купить:

Творог детский

Пюре фруктовое

Соски обычные (пустышки)

Влажные салфетки детские

Мне жвачку…»

Alder41: «Кто на митинге в Москве? Тут классно!»

Praline.photo: «Добрый вечер, мой дорогой дневник. Недавно вернулись с детьми домой. Гуляли на детской площадке, потом муж к нам присоединился. Сходили во «ВкусВилл», потом снова на площадку. Выгуляли детишек перед сном хорошенько...».

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Куплю-продам

Когда «гага-чат» стал мега-популярен в сети, инстаграмщики стали наперебой предлагать свои услуги и пиарить свои странички. В топе – услуги красоты, юридические услуги, продажа недвижимости и раздача животных. Правда, учитывая веселый настрой «гага-чата», легко спутать реальное объявление с очередным приколом.

Magnolia_art: «Продам дачу на Рублевке, 20 км от Москвы, 6 соток, свет, газ, вода, круглогодичное проживание. 7 млн. руб.»

Mama_ksyuha: «Опять я со своей собакой. Товарищи, пропадает в приюте отличный пес! Активный, веселый. Зовут настоящим русским именем Мишка. Фото у меня в профиле. На штаты не замахиваемся. Территориально Химки, Москва»

_Yalena_: «Ребят, кому кабачки нужны?»

yanavtaurus: «Продам чайный сервиз «Мадонна» на 12 персон. С перламутром».

Cassandra_nerio: «Ребят, никто не хочет купить Пежо 207, в отличном состоянии, недорого?»

Anna_dasi: «У кого еще кот без свитера, а? Свяжу быстро».

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Как похудеть и вывести муравьев

«Гага-чат» пестрит рецептами кулинарных блогеров, завлекающих пользователей на свои странички. Юзеры не ленятся подробно расписывать все этапы приготовления блюд. Выкладывают всенародно любимые рецепты – борща, оладьев и сырников, котлет, плова. К выходным страницы «гага-чата» наполнились рецептами всевозможных алкогольных коктейлей и настоек.

Vanilla_fairytale: «Доброе утро страна! Напишу вам сюда #гагарецепт идеальных оладушек, чтобы ваши мужики вас любили и к всяким гагам не уходили. Погнали! А кто не поставит лайк, будет день не айс. Рецепт:

Кефир – 0,5 л

Яйцо куриное – 1 шт

Сахар – 1,5 ст.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Мука пшеничная – 350 гр. или 2,5 стак.

Сода - 0,5 ч.л., масло растительное (для жарки)»

Milevskate: «Хороший чат. Узнала рецепт самогона, нашла себе новую маникюрщицу и кота Василия, который сбежал 5 лет назад. Рекомендую»

Еще одна категория комментариев в чате – просветительские. Люди рассказывают об истории родных городов и достопримечательностей, интересные факты из жизни великих. Зачастую цель этих комментариев одна – раскрутить свои «образовательные» странички.

Olenka77887: «Шишкин – это, наверное, единственный художник, которого все знают еще с детства. Во-первых, ковер, во-вторых, конфеты – Иван Иванович просто не оставил нам шансов, везде были его медведи. Хотя на самом деле медведи-то вовсе и не его. Шишкин ведь только лес написал, а животных изобразить не решился, их добавил его друг, Савицкий…»

В чате спрашивают обо всем на свете – например, чем намазать сгоревшую на солнце спину или как лучше замариновать грибы. Советчиков тоже хоть отбавляй – кажется, здесь можно найти совет абсолютно на все случаи жизни.

Glazyrinpavel: «На даче дожди. Какой лучше купить насос, чтобы из дренажного колодца воду откачивать при переполнении?»

Legal_expert: «Как похудеть за две недели хотя бы на 5 кг? На море еду… очень надо, памагииииитиииииии!»

Smartbeautystudio_msk: «Пользуясь случаем, хотим попросить: девушки, не сдирайте, не спиливайте и не отколупывайте гель-лак самостоятельно, пожалуйста!.. И да! Не помогайте мастеру! Не делайте маникюр перед маникюром и педикюр перед педикюром! Очень вас просим!»

Dashkovao18: «Муравьев на даче вывела всех!!! Спасибо гага-чату!»

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Плохое лето и «Король Лев»

© сайт мэра Москвы

Москвичи и жители Московской области пишут в гаг-чате о наболевшем. Летом-2019 всех волнует, когда же начнется нормальное лето. Вечные московские пробки, повсеместные толпы, качество мобильной связи и другие столичные темы также нашли отражение в веселом чате.

Opimenova: «А че кто знает лето будет??»

Zemledelec1: «Москва большая: в одном месте дождь, в другом солнце. Можно бегать от дождя и оставаться в одном городе)»

V_ideotizm «Всем привет из Москвы! На МКАДе пробка в районе Новокосино. Авария в среднем ряду».

Acher4: «В Павшинской пойме пробки достали».

Delicebutiks: «В Переделкино Билайн вообще ужасно стал ловить. Причем, не только в метро. Зато у нас тут живет Билан. Короче, Билан есть, Билайна нет».

Mar_pyrenkova: «Как много народу по субботам в Ашане ппц»

Конечно, в «гага-чате» обсудили и последние новинки кинопроката. В минувшие выходные это был диснеевский «Король Лев».

Yulia_rybakova_: «Леди Гага, я посмотрела сегодня нового «Короля Льва». И вот думаю, кто хуже: ты или Шрам?»

Встретимся у Ди Каприо

В «гага-чате» за неделю появились и свои старожилы, которые стояли фактически у истоков форума и настрочили десятки (а, может, и сотни) комментариев. А новички, которые случайно забрели на стихийный русский форум, отмечали, что тут собрался «весь СССР» и признавались в любви к Родине и соотечественникам.

Люди заранее сожалеют о том моменте, когда форум прекратит существование, и предлагают новые места встречи – например, на страничке голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Пользователи отмечают, что «гага-чат» - чуть ли не единственный русскоязычный форум, где люди не ругаются и не уходят в политику, в этом-то и был залог его успеха.

Saberhagenn_: «Гага-чат как одна большая барахолка: кто-то находит товары, рецепты, идеи, а кто-то – бывшего, тетю Лиду из Рязани, спрятавшегося мужа-алиментщика…или это уже окей, Гагл?...».