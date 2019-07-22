РИАМО – 22 июл. Аферисты на территории Московского региона предлагали пенсионерам получить денежную компенсацию за ранее приобретенные биодобавки и просили заплатить налоговую пошлину, ущерб от их деятельности превысил 12 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Воронежской области при участи Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии телефонных мошенничеств», – говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Затем они сообщали, что пенсионерам положена денежная компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки, однако для ее получения необходимо оплатить налоговую пошлину.

Трое обманутых пенсионеров перевели подозреваемым требуемую сумму посредством электронной платежной системы. Еще одна женщина также перечислила деньги, но тут же поняла, что стала жертвой мошенников и осуществила возврат денежных средств.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона и Приморского края задержаны пятеро мужчин в возрасте от 31 до 45 лет», – уточняется в материале.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проведено девять обысков, в результате которых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и чеки. Обнаружена электронная база данных и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«Есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению более 50 мошенничеств в отношении жителей различных регионов России. По предварительным данным, общая сумма материального ущерба превышает 12 миллионов рублей», – дополнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.