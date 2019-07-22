РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. В Подольске участковые уполномоченные полиции напомнили горожанам о способах защиты своего имущества на отдыхе в летнее время, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Участковые уполномоченные полиции УМВД России по Подольску совместно с членами общественного совета при УМВД в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт» на днях побеседовали с горожанами о способах защиты своего имущества.

«Полицейские призывали жителей к бдительности во время отдыха: следить за своими личными вещами, обращать внимание на незнакомых, вызывающих подозрение граждан. А также обращать свое внимание на оставленные в местах скопления людей большие сумки, пакеты и иные бесхозные вещи», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, общественники призвали горожан внимательно относиться к нарушениям общественного порядка и безопасности, а также при необходимости оказывать помощь детям и пожилым людям.