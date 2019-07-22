РИАМО – 22 июл. Сотрудники Мосприроды посчитали число выводков водоплавающих птиц на особо охраняемых природных территориях Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Больше всего выводков оказалось у кряквы – 198 при общем количестве утят в 1018 штук. Кроме того, в столице нашли и выводки птиц, занесенных в Красную книгу города Москвы. Так, орнитологи насчитали шесть выводков птенцов чомги, шесть семейств лысухи, четыре выводка камышницы и три – хохлатой чернети.

«Красивые чомги чувствуют себя в Москве замечательно. Эти птицы – настоящее украшение водоемов. Весной в брачный период можно наблюдать их завораживающие парные танцы. Чомги строят плавучие гнезда и по окончании медового месяца выводят полосатых птенцов. <…> В этом году эти птицы вернулись на гнездование в лесопарк Кусково на Большой Дворцовый пруд», – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты отметили прилет в этом году еще одной краснокнижной птицы – лысухи. За ней можно понаблюдать на Долгих прудах в районе Северный. Угольно-черная расцветка перьев и белый клюв с кожистой бляшкой на лбу – яркие признаки этого крайне редкого вида.