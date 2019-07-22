РИАМО - 22 июл. Двухсекционный 17-этажный жилой дом готов к заселению на западе Москвы, его построили на проспекте Вернандского, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Это 38-я новостройка, построенная за счет средств городского бюджета в рамках программы реновации.

«В подземной части здания расположен технический подвал, помещения теплового пункта и насосная станция. На первом этаже в каждой секции расположены помещение консьержа, комната уборочного инвентаря и колясочная. В квартирах предусмотрена полная внутренняя отделка в соответствии с утвержденными мэром Москвы Сергеем Собяниным требованиями», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В эту новостройку переселятся жильцы дома номер 77 по проспекту Вернадского. Всего же в районе в настоящий момент жители семи сносимых домов переезжают в шесть новостроек в рамках реновации.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным почти два года назад. В нее включены более 5 тысяч жилых домов в 122 районах на территории 12 административных округов столицы. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из более чем 300 стартовых площадок, и работа по подбору новых продолжается.

С начала реализации программы переселение идет из 69 домов, где проживают более 13 тысяч человек, в 38 новостроек. Около 70% переезжающих уже отпраздновали новоселье.