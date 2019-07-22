РИАМО - 22 июл. Жители всех муниципалитетов Подмосковья позитивно оценивают преображение скверов и парков в рамках программ по благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. В ходе совещания глава региона акцентировал внимание на вопросах благоустройства общественных пространств в муниципалитетах. Эта работа проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с обязательным учетом мнения жителей.

«Стратегически важно, чтобы каждый глава был хозяйственником с большой буквы. Люди обращают внимание и на тротуары, и на кустарники, и на состояние детских площадок - все это имеет принципиальное значение для работы муниципальной власти. Наши программы благоустройства скверов и парков показывают хорошие результаты, жители всех территорий позитивно оценивают изменения. Эту работу нужно продолжать, а людям дать возможность голосовать: где и что конкретно они хотят видеть в своем городе», - сказал Воробьев.

Ранее пресс-служба министерства благоустройства Московской области сообщала, что в Подмосковье выберут лучшие парки 2019 года. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 27 июля в рамках фестиваля областных парков в Балашихе. Всего на смотр-конкурс подано 52 заявки, лучшие парки выберут в трех номинациях. Победителям будут вручены гранты.