РИАМО – 22 июл. Россияне не смогут переводить в одну страну более 600 тысяч рублей через Western Union за один месяц, ограничение вступило в силу в понедельник, сообщает РБК.



«Ограничения являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями ЦБ от 14 января 2019 года, направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», – говорится в сообщении.



Кроме того, Центробанк дал такие рекомендации, чтобы бороться с теми, кто занимается предпринимательством без постановки на учет и переводит деньги за рубеж в качестве оплаты за товары.



«У Western Union сеть направлений денежных переводов шире, чем у других систем, поэтому предприниматели могли использовать ее для оплаты серого импорта. Такая проблема существует, и ЦБ, вероятно, отследил объемы и направления трансграничных переводов Western Union и усмотрел по части из них подозрительные операции», – пояснила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.

В «Золотой короне», еще одной крупной системе международных переводов, лимиты в последнее время не менялись.



В 2018 году, по данным ЦБ, россияне перевели за рубеж через платежные системы Western Union, «Золотая корона» и другие около 9,5 миллиарда долларов. Средняя сумма перевода составляла 27,5 тысяч рублей.