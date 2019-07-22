РИАМО – 22 июл. По факту обнаружения тела женщины на северо-востоке столицы проводится проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Так, 21 июля недалеко от жилого дома, расположенного на улице Новодачная, обнаружено тело женщины 1987 года рождения с выраженными гнилостными изменениями.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.