РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 июл. Юные жители Балашихи до конца июля смогут посещать бесплатные кинопоказы в Доме культуры «Кучино», киносеансы проходят в 10:00 по вторникам и пятницам, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

Бесплатные кинопоказы начали проводить в ДК «Кучино» с июня. Они проходят для детей и их родителей, а также для детей из школьного лагеря с дневным пребыванием. Сеансы проводятся по вторникам и пятницам.

«Серии кинопоказов для детей будут проходить до конца июля. Это отличная возможность бесплатно сводить детей на показ полнометражных мультфильмов и зарядить их хорошим настроением с самого утра!» – говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 июля прошел кинопоказ картины «Книга Джунглей». Дети и их родители с удовольствием посмотрели данное кино о мальчике-сироте, выращенном в джунглях стаей волков, медведем и черной пантерой.

Кинопоказы проходят в 10:00 каждые вторник и пятницу по адресу: микрорайон Кучино, улица Центральная, дом №11.