РИАМО - 22 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства в понедельник отметил, что отбор специалистов для участия в программе социальной ипотеки необходимо проводить максимально открыто, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Областная программа «Социальная ипотека» начала действовать в Подмосковье в 2016 году.

«Мы продолжаем программу «Социальная ипотека», о ней позитивно отзываются врачи, молодые специалисты, учителя. Нужно максимально открыто и прозрачно осуществлять отбор - кому мы предоставляем сертификаты. Учителям в этом году мы вручаем 90 квартир, а в следующем году - порядка 110. То же самое касается системы здравоохранения. Молодым ученым и молодым специалистам также прошу обеспечить эту прозрачность, алгоритм должен быть всем максимально понятен», - сказал Воробьев.

В рамках социальной ипотеки квартира приобретается за счет средств областного бюджета: 50% выдается в виде жилищной субсидии, остальные 50% предоставляются в течение последующих 10 лет в качестве ежемесячной компенсации на оплату кредита. Участник программы погашает только проценты по кредиту.

Социальная ипотека предоставляется педагогам государственных и муниципальных образовательных организаций, в том числе молодым учителям, воспитателям, а также врачам, уникальным специалистам и молодым ученым.