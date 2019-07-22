РИАМО - 22 июл. Неизвестные напали на девушку в Тверском районе столицы и похитили все вещи, которые были при ней, общий ущерб составил 84,7 тысячи рублей, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел ночью 20 июля по адресу: улица Лесная, дом №4. Пострадавшая, неработающая девушка 1994 года рождения, потеряла сознание от полученного удара.

«Очнувшись, (пострадавшая – ред.) обнаружила отсутствие рюкзака, в котором находились 51,2 тысячи рублей, телефон сотовой связи, наушники и личные документы», – отметил собеседник агентства.

По его словам, девушка не стала обращаться за помощью врачей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».