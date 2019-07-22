РИАМО - 22 июл. По состоянию на утро понедельника в трех московских аэропортах задержан и отменен 31 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» девять рейсов задержаны и один отменен. В «Домодедове» 14 рейсов задерживаются и шесть отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

По прогнозу синоптиков, в понедельник Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса, по области - 19-24 градуса.