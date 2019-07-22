РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июл. Неисправный фонарь на эстакаде в поселке Нахабино подмосковного Красногорска отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале о фонаре, опасно повисшем на кабеле над проезжей частью эстакады через железнодорожные пути в поселке Нахабино. Он отметил, что в случае обрыва фонарь может упасть на проезжающий автомобиль.

«Работы по восстановлению провода линии освещения на путепроводе через железную дорогу на 19-м километре автодороги ММК – Павловская Слобода – Нахабино у станции «Нахабино» выполнены», – ответил начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитриев.

Он добавил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

Автор сообщения отметил проблему как успешно решенную.