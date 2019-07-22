РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 июл. Автомобиль сбил двоих пешеходов на улице Вертолетная в подмосковных Люберцах, женщина и ребенок находятся в реанимации, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

21 июля возле дома №46 в ЖК «Самолет» на улице Вертолетная водитель сбил двух пешеходов – женщину 1990 года рождения и ребенка 2014 года рождения.

«Пострадавшие остались живы, но травмы тяжелые, они сейчас находятся в реанимации», – сказал сотрудник.