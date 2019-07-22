РИАМО - 22 июл. В Балашихе по подозрению в убийстве сожительницы задержали 57-летнего мужчину, преступление было совершено в микрорайоне Железнодорожный, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина убил женщину вечером 20 июля в ее квартире на улице Юбилейной. Погибшей 59 лет.

«Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».