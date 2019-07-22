РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. Священник отслужил молебен о здравии в гинекологическом отделении родильного дома в подмосковном Подольске, он также причастил верующих, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях волонтеры движения «Милосердие – Подольск» помогали священнику во 2-й гинекологии Подольского роддома.

«Они пришли заранее и, собрав всех желающих, поговорили о Таинствах церковных, затем почитали Последование ко причастию. Священник Константин Веремеенко, клирик Воскресенского храма, отслужил в отделении молебен о здравии, сказал слова напутствия и утешения больным женщинам», – говорится в сообщении.

В этот день исповедовались и причастились в больнице пять человек. Волонтеры пожелали больным скорейшего выздоровления и сил.