РИАМО – 22 июл. В столице завершили строительство еще трех корпусов ЖК «Царицыно», после устранения всех замечаний застройщик сможет претендовать на получение заключения о соответствии объектов техническим нормам, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Ранее городской застройщик подал заявку на проведение итоговой проверки трех корпусов первой очереди ЖК «Царицыно» (№№3, 4, 11).

«АО «Мосотделстрой №1» направил в контролирующее ведомство извещение об окончании строительства трех корпусов проблемного объекта на 6-й Радиальной улице. Уже на текущей неделе специальная приемочная комиссия начнет проверку готовности указанных домов к сдаче в эксплуатацию», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что после проведения необходимых работ Мосгосстройнадзор направит в АО «Мосотделстрой №1» замечания, которые могут быть выявлены по итогам проверки.

«После устранения замечаний городской застройщик сможет подать документы на получение заключения о соответствии построенных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Следующим шагом станет получение разрешений на ввод корпусов №№3, 4, 11 в эксплуатацию», – пояснила Пятова.

Она также рассказала, что по результатам итоговой проверки корпусов №5.2 и №12 АО «Мосотделстрой №1» уже получило замечания, которые в настоящее время устраняет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке ЖК «Царицыно» за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику – АО «Мосотделстрой №1».

Строительство жилого комплекса «Царицыно» по адресу: 6-я Радиальная улица, владение 7 началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия.