РИАМО – 22 июл. В Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов, им оказался 29-летний житель столицы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный, находясь в офисе продаж в одном из домов на улице Большая Серпуховская, похитил с витрины путем отжима стекла мобильные телефоны, причинив материальный ущерб в размере более 81 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 29-летний житель города Москвы. В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД России по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.