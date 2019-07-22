РИАМО - 22 июл. Машина протаранила здание на улице Смирновская в Москве, в происшествии никто не пострадал, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Водитель автомобиля врезался в здание по адресу: улица Смирновская, 25. Без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее СМИ писали, что машина на улице Смирновской врезалась в здание гостиницы.