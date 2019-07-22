РИАМО - 22 июл. Опубликован перечень столичных дорог, на которых автомобилисты рискуют потерять больше всего времени, говорится в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«Проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная улица, Шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щелковское шоссе, Садовое кольцо, Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты», – говорится в сообщении.

На перечисленных участках машин проезжает гораздо больше, чем позволяет пропускная способность дорог. По этой причине утром, при поездках в центр, рекомендуют пользоваться этими магистралями до 7:30, а вечером в область – после часа пик.

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