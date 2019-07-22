РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 июл. Двадцать трудных подростков из подмосковных Люберец стали участниками недельного военно-спортивного слета, в рамках слета сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних проведут с ними профилактические работы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проводил ребят на слет. Он продлится до конца недели.

«Люди все разные, да и семьи тоже. Жизнь – штука сложная, соблазнов много, но работать и учиться никогда не поздно. Вы – ребята с интеллектом, это главное. Хочу пожелать вам хорошего настроения», – сказал Ружицкий.

Двадцать подростков от 14 до 17 лет состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних городского округа. На слете с ними будут проводиться профилактические работы.

Военно-спортивный слет проходит в Люберцах с 2010 года. В этом году он пройдет с 22 по 28 июля.