РИАМО – 22 июл. Полицейские в Дмитрове раскрыли серию велосипедных краж, злоумышленником оказался 39-летний местный житель, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Накануне в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу обратилась 25-летняя местная жительница, которая сообщила о краже велосипеда из подъезда одного из домов, расположенного в микрорайоне Внуковский.

«Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 39-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что задержанный причастен к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории Дмитровского городского округа. Общая сумма ущерба по трем эпизодам составила более 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного Дмитровским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.