РИАМО - 22 июл. Санитарная авиация Москвы получила еще две вертолетных площадки для эвакуации больных в ночное время, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Уже год, как с помощью вертолетов Московского авиационного центра департамента ГОЧСиПБ эвакуация пострадавших осуществляется круглосуточно. Ночью для авиационных работ в целях безопасности было подготовлено для использования шесть вертолетных площадок в ТиНАО. Сейчас столичные медики получили возможность эвакуировать пострадавших, нуждающихся в экстренной госпитализации, по воздуху в ночное время еще с двух вертолетных площадок», - сказал собеседник агентства.

С 22 июля они внесены в официальный перечень вертолетных площадок, которые можно использовать для ночной эвакуации пострадавших.

«Расширение возможностей санитарной авиации – очень важное событие для столицы и ее жителей. Особенно для Троицкого и Новомосковского административных округов. На вертолетные площадки, находящиеся за пределами МКАД, машинами скорой помощи, как правило, доставляются больные с инфарктами, инсультами; люди, пострадавшие после падения с высоты. Для них использование санитарной авиации порой является единственным шансом выжить», - добавил представитель пресс-службы.

Экипажи вертолетов ГКУ «МАЦ» с авиамедицинскими бригадами на борту эвакуируют пострадавших в специализированные учреждения Москвы в течение 7-15 минут после взлета, что дает возможность врачам сохранить жизнь и здоровье жителей столицы.